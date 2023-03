Gli attaccanti viola segnano, Kokorin… pure: altro gol nel pari col Pafos

Mentre Cabral metteva il gol dello 0-2 in Cremonese-Fiorentina, Aleksandr Kokorin scendeva in campo con il suo Aris Limassol in casa del Pafos nei playoff della prima divisione cipriota: il russo in prestito dalla Fiorentina è andato in rete al quarto d'ora su calcio di rigore, ma la sua squadra non è riuscita a vincere: la gara è terminata 2-2 con la doppietta di Valakari e il gol di Bengtsson per l'Aris.