Giroud out con la Francia, occasione per jovic nel derby?

Brutta tegola per Stefano Pioli, infatti al 25' di Francia-Irlanda Olivier Giroud ha subito un infortunio alla caviglia. Una notizia pesante per i rossoneri visto che il transalpino era in lacrime all'uscita dal campo. A questo punto bisognerà capire se Giroud potrà recuperare in tempo per il derby di Milano, sfida che aspetta il Milan appena dopo la sosta. Se il 9 non ce la facesse allora potrebbe esserci una gigantesca opportunità per Jovic. L'ex viola ha un rapporto tormentato con l'Inter, lo scorso anno segnoò un bel gol al Franchi. e ai tempi dell'Eintracht incantò tutti a San Siro con una grande prestazione. D'altro canto i tifoosi viola ricorderanno anche gli errori nella finale di Coppa Italia a Roma. Il serbo però si dovrà giocare il posto con il nuovo arrivo Okafor.