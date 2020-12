Gioia per Stefano Pioli. L’ex viola vince il premio “Allenatore dell’anno”

L’ex tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha ottenuto quest’oggi un riconoscimento molto prestigioso. Pioli è stato capace di portare prima i rossoneri in Europa prendendo la squadra in corsa e successivamente confermarsi con risultati sorprendenti. Al momento il Milan è al comando solitario della Serie A e può vantare un’imbattibilità che in campionato resiste da oltre 20 partite. Questo i motivi che hanno portato il tecnico a vincere il premio “Allenatore dell’anno” al Gazzetta Sports Award. Evento live questa sera sull’edizione digitale del quotidiano