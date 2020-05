Gilardino: “Io al posto di Bigica? La maglia viola è nel mio cuore, a fine stagione…”

L’ex attaccante viola Alberto Gilardino ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo un anno e mezzo, quasi due, da allenatore mi sono abituato a sentirmi chiamare ‘mister’, anche se qualche amico mi chiama ancora ‘bomber’. Rischio infortuni dopo lo stop? Allenarsi in casa non è come subire lo stress fisico quotidiano sul campo, servirebbe una preparazione fisica molto lunga per riprendere il campionato. Purtroppo non sarà così, almeno leggendo le date della ripresa. Bisognerà fare molta attenzione. Partite alle 16:30? A luglio e agosto è un orario proibitivo, sicuramente meglio giocare la sera.

Nazionale? Mancini sta facendo un gran lavoro, c’è la possibilità di continuarlo nel prossimo anno. I nostri giovani talenti arriveranno più pronti all’appuntamento con gli Europei. Belotti? Sta facendo la differenza nel proprio club, è cresciuto molto negli ultimi anni.

Fiorentina? Tutte le stagioni in maglia viola sono nel mio cuore per come ho vissuto quegli anni e per quello che sono riuscito a dare al pubblico. Siamo riusciti a vincere partite incredibili in Champions. Io allenatore della Primavera viola? Sono molto affezionato a Firenze, un giorno potrei tornare a vivere lì, ma al momento sono ancora un tesserato della Pro Vercelli. A fine stagione parleremo e deciderò il mio futuro dopo aver valutato con calma”.