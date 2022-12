Gila fa volare il Genoa, 10 punti in 4 partite e sogna la A

Alberto Gilardino sta facendo volare il suo Genoa. L'ex attaccante viola ha avuto un grande impatto sui grifoni. Per lui sono 10 punti in 4 giornate sulla panchina rossoblù. Stasera una vittoria importantissima sul campo del Bari. La classifica per lui sorride, meno 6 dal Frosinone primo in classifica. Per l'ex allenatore della primavera genoana potrebbe davvero esserci diverse chances di conferma. Gila ha anche blindato la difesa rossoblù, un solo gol preso per lui in 4 partite.