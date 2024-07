Genoa, altro che Terracciano: per la porta piace un ex portiere viola

Il Genoa per la porta starebbe sondando il terreno per un giocatore che la Fiorentina conosce molto bene ma non è Pietro Terracciano

Redazione VN 24 luglio - 14:22

Con la cessione di Martinez all'Inter, il Genoa è alla ricerca di un nuovo portiere. Nei giorni scorsi, Pietro Terracciano sembrava poter essere un nome concreto per il "Grifone" che alla fine sta optando per altri profili. Tra i vari nomi sondati c'è anche un ex Fiorentina.

Infatti, come riporta TMW, il Genoa avrebbe messo nel mirino Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta. La squadra di Gasperini lo vuole cedere a titolo definitivo ma per adesso questa formula non convince i dirigenti rossoblù.