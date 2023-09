Dopo il divorzio improvviso con la Fiorentina, Rino Gattuso non ha avuto una grande carriera. Al Valencia, ultima sua panchina, ha fatto male e adesso è in cerca di rilancio

Dopo il divorzio improvviso con la Fiorentina, Rino Gattuso non ha avuto una grande carriera. Al Valencia, ultima sua panchina, ha fatto male e adesso è in cerca di rilancio. Dalla Francia, infatti, parlano di un ex allenatore del Milan pronto per sedersi sulla panchina del Marsiglia. Il club francese è pronto ad affidare la panchina a Gattuso già nella giornata di oggi. Prenderà il posto di Marcellino.