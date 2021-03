Gaspar riparte dalla MLS. Giocherà negli Whitecaps

Bruno Gaspar tenterà fortuna oltre oceano. Il 27enne terzino angolano è infatti stato ingaggiato dai Vancouver Whitecaps, squadra che partecipa al massimo campionato per squadre statunitensi e canadesi. Gaspar ha militato per un anno anche nella Fiorentina senza brillare. Il difensore ha collezionato 19 presenze in viola nella stagione 17/18 prima di passare allo Sporting Lisbona.

