Gamberini: “Prandelli può riaprire un ciclo vincente, da pelle d’oca rivederlo a Firenze”

L’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, attuale vice-allenatore della Virtus Verona, è intervenuto oggi a Tmw Radio. Tra gli argomenti affrontati anche la seconda avventura di Prandelli a Firenze:

La stanchezza di Prandelli? Ha avuto sicuramente delle difficoltà, ma da esterno non posso azzardare ipotesi. Subentrare in corsa, in una situazione di emergenza, significa non poter spingere sui tuoi principi, ma doverli adattare. Sicuramente è coinvolto emotivamente: su questo ci metto la mano sul fuoco. Con la Fiorentina ha vissuto un ciclo magico, sente il peso di provare a riportare la squadra in posizioni più consone. Mi auguro possa condurre in porto la barca, per vedere un nuovo ciclo nella Fiorentina. Si parla di allenatori e squadre, ma ci deve essere un progetto alle spalle. A Firenze vorrei un ciclo vincente, con lui un panchina. Quando l’ho rivisto con quella divisa mi è venuta la pelle d’oca.