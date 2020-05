Gamberini: “Fiorentina, non farti scappare Kumbulla. Ecco chi scelgo tra Pezzella e Milenkovic”

Alessandro Gamberini, ex viola, ha parlato ai microfono di Lady Radio:

Sul suo futuro: “Ho fatto un’esperienza in Serie D da tesserato, ma poi tutto si è fermato per il Coronavirus, adesso sto studiando da Allenatore, mi sto guardando intorno”.

Sul ricordo più bello e quello più brutto in maglia viola: “La partita con il Liverpool in casa è stata sicuramente la partita più importante ed è stata una gara in cui abbiamo capito il nostro potenziale a livello di squadra: è stato bellissimo vincere quella partita. Il ricordo più brutto è stato lo 0-5 contro la Juventus, noi più ‘anziani’ ci siamo fatti molto carico di quella sconfitta: è stata una partita capitata in un momento sbagliato, in una stagione sicuramente difficile. La partita salvezza contro il Lecce fu il modo per salutare degnamente la Fiorentina”.

Su Kumbulla: “Non me lo farei scappare, è un giocatore forte con margini di crescita importanti: ha grandi capacità e si inserirebbe bene nel progetto viola”.

Su Milenkovic o Pezzella via: “Farei una scelta a livello di età… Milenkovic ha ancora margini di crescita ed è ancora giovane”.