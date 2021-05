Galli sulla difesa: “Oggi più che mai serve il reparto. Senza fare risultato…”

"Senza fare risultato e con un’eventuale vittoria del Benevento domani si aprono degli scenari terribili."

"Partita di stasera? Se vinci stasera cambia tutto, affronteresti le partite successive in modo diverso. Senza fare risultato e con un’eventuale vittoria del Benevento domani si aprono degli scenari terribili. A Cagliari diventerebbe uno spareggio, poi il calendario non aiuta. Non voglio nemmeno pensarci… Difesa? Non ci sono punti riferimenti nell’attacco della Lazio. Immobile e Correa non sono centravanti statici, poi hanno un centrocampo che si inserisce costantemente. Oggi più che mai serve il reparto, non puoi giocare a uomo. I viola devono fare una partita di contenimento e poi giocare in ripartenza visto che loro dietro concedono qualcosa. Kokorin? Se integrato bene, alla lunga potrebbe arrivare a fare anche la differeza"