Galbiati: “Vorrei rivedere Kouamé. La Fiorentina deve temere solo sé stessa”

Roberto Galbiati, ex libero con un passato sia a Firenze (anche da vice allenatore) che nello Spezia, ha parlato a Lady Radio del match in programma fra i viola e gli Aquilotti.

Lo Spezia non ha patito il salto di categoria e per i viola non sarà una partita facile. La Fiorentina è in un buon momento a livello di gioco, anche se i risultati non le sorridono. Speriamo che questo orario particolare ci porti bene. La Fiorentina è più forte dello Spezia e deve aver paura solo di sé stessa. Se i gigliati non dovessero vincere potrebbe essere un problema perché resterebbe il timore della classifica. Vorrei vedere due punte e punterei di nuovo su Kouamé