G. Galli: “Iachini non può attaccarsi alle assenze. Vlahovic era da vendere”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Ecco un estratto delle sue parole:

Quella di ieri è stata una vittoria importante, che permetterà di lavorare bene in questi giorni. Però non è stata sicuramente una bella partita, caratterizzata da tanti errori, con le solite amnesie difensive di troppo nel finale. Iachini? Ha parlato delle assenze avute in queste settimane (VIDEO), ma non credo giusto rimarcarle. Tutte le squadre in questo momento sono in difficoltà, ma alla Fiorentina manca un’idea di squadra. Per esempio Callejon era spaesato nella posizione di seconda punta. In quella posizione gli avrei preferito una punta di ruolo o addirittura Saponara. Rischiamo di compromettere un giocatore straordinario. Attaccante? Non è facile gestire quei tre davanti. Ieri ho visto Cutrone prendere palla e puntare a testa bassa. Sono cose che non gli appartengono, rischia di snaturarsi. La miglior soluzione sarebbe stata vendere Vlahovic, anche se si sarebbe trattato di una scelta dura. Avrebbero dovuto tapparsi il naso e lasciarlo partire