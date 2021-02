G. Galli: “L’esclusione di Callejon è una logica conseguenza. Mercato? In entrata vale un 2,5”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare delle questioni più calde in casa della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

I giocatori che abbiamo condizionano per caratteristiche le scelte del modulo. Con Castrovilli e Bonaventura devi giocare a tre in mezzo. Se poi i difensori si trovano meglio a in un reparto a 3 anzichè a 4, sei costretto a piazzare altri due esterni ed escludere necessariamente Callejon, anche se lo spagnolo si trovasse al top fisicamente. Mercato? Se le uscte valgono un 6,5, perché hai accontentato Prandelli mandando via quei giocatori coi musi lunghi, quello in entrata vale un 2,5, neanche 4. Non hai dato all’allenatore quegli elementi che possono riportare la squadra in zona tranquilla. Partita con l’Inter? Non ho capito le scelte di Prandelli: perché quando metti dentro Malcuit e Kokorin mi togli Dusan? Prova a giocare col 4-3-3 visto che era entrato anche Kouamè. La partita era già compromessa, potevamo provare a giocarcela a visto aperto. Pezzella? Non può giocare centrale in una difesa. Preferirei vedere Milenkovic, così da dare dei riferimenti al capitano. Un pensierino a far giocare Pezzella largo lo farei