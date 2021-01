G. Galli: “Dionisi dell’Empoli per la panchina viola. Attaccante? Llorente prototipo ideale”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la partita di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Prandelli? Non è che un allenatore arriva e stravolge una squadra, prima la deve capire. Ha dovuto conoscere le caratteristiche dei giocatori. Serviva togliere delle scorie dalla testa dei ragazzi. E la vittoria con la Juve è stata eccellente da questo punto di vista. Attaccante? Prototipo ideale sarebbe Llorente. Un giocatore esperto che ti fa questi sei mesi senza far perdere il patrimonio Vlahovic-Kouame. Si mette a disposizione della squadra e può insegnare ai due ragazzi a muoversi in area di rigor. Dopo questi sei mesi almeno possiamo organizzare il mercato in maniera diversa. Gli altri sono “impossibiliandia“. Mandzukic non me lo posso permettere, Milik non viene. Callejon? Col Cagliari si è visto solo nel momento del cross, perfetto. Per il resto dei 90′ non è stato tra i migliori in campo. In quella posizione non ci può giocare. Non è il suo ruolo. Nel Real Madrid ha giocato seconda punta sì, ma aveva 20 anni. Il suo meglio lo dà da esterno d’attacco. Nomi per il futuro? Dionisi dell’Empoli, un ottimo allenatore. Ha plasmato una squadra che gioca benissimo a calcio. Sarebbe perfetto per pianificare una nuova Fiorentina