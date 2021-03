Frey: “Riportate la Fiorentina dove merita”. Poi il siparietto con Toni

“La storia bella della Fiorentina non si deve fermare qui … un passato pieno di campioni …. ma sui muri dipinti di viola vorrei vedere altri campioni insieme a noi … campioni in campo e per il senso di appartenenza a una maglia , una città importante…. forza ragazzi riportate la Fiorentina dove merita!“. Questo il messaggio dell’ex portiere viola Sebastien Frey, che cerca di scuotere l’ambiente ricordando l’importanza della storia della Fiorentina. Nei commenti del post, raffigurante un bambino con il pallone di fronte ad un murales raffigurante i giocatori storici gigliati, troviamo un simpatico siparietto con l’amico Luca Toni. L’attaccante, infatti, non vedendo la propria immagine nella pittura scherza: “Ne manca uno…”. Pronta la risposta dell’ex numero uno “Bomber te hai vinto tutto, lascia spazio anche agli altri” con tanto di faccine sorridenti.

