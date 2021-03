L’ex portiere di Fiorentina e Parma Sebastien Frey ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport: “Sono dispiaciuto dal fatto che due delle mie ex squadre siano nei bassifondi della classifica, ma la stagione ancora non è finita e non devono mollare. La Fiorentina sulla carta è competitiva, ma se la miscela non funziona succede quello che stiamo vedendo in questa stagione. Confusione societaria, polemiche… ci sono tante componenti”.