Frey: “Ridurre gli stipendi? Sarei d’accordo. Oppure facciano come dice Zenga. La Lazio…”

Sono assolutamente d’accordo sul ridurre gli stipendi. Non penso che la soluzione giusta sia toglierli del tutto, ma ridurli sì. Bisogna capire che non c’è introito da parte del club, quindi i giocatori devono fare uno sforzo. Anche loro sono vittime della situazione, però o annulliamo questo campionato e si ricomincia l’anno prossimo, oppure come dice Zenga si va avanti fino a Ferragosto. Mi metto anche nei panni della Lazio, che vedrebbe il campionato interrotto mentre sta lottando per il titolo.