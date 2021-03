L’ex portierone della Fiorentina, Sebastien Frey è intervenuto a Radio Toscana, nel giorno del suo compleanno. Queste le sue parole:

Ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri, anche da Mutu e molti altri miei ex compagni viola. Uno dei primi che mi ha scritto oggi è stato Antognoni ma non solo. Regali per il mio futuro? Per fortuna ho già tutto quello che potevo desiderare dalla vita. Se devo scegliere qualcosa, vorrei rivedere la mia Fiorentina lottare per un posto in Europa. Andare il giro per il continente a sfidare le grandi squadre. Inoltre voglio preannunciare che prossimamente intendo scrivere un libro sul mio periodo trascorso a Firenze e alla Fiorentina.