Frey: “A Firenze c’era preoccupazione per la B, ora hanno il tempo per un nuovo ciclo”

Interpellato in esclusiva dai colleghi di fcinter1908.it, il doppio ex di Fiorentina ed Inter Sebastien Frey ha parlato anche della squadra viola:

“Mi sono sentito con un po’ di dirigenti e calciatori viola perché ho un ottimo rapporto con la piazza di Firenze. C’era un po’ di preoccupazione prima degli ultimi risultati che hanno portato l’aritmetica salvezza. Il progetto di Commisso è ambizioso, vuole portarla in alto, ma se fossero andati in Serie B sarebbe stato un guaio. Ora c’è tempo per preparare un nuovo ciclo, spero possano farlo nel migliore modo possibile. I viola ora non hanno nulla da giocarsi, quindi saranno molto tranquilli, mentre l’Inter avrà pressione perché vuole consolidare la classifica. La squadra di Conte (LEGGI LE PAROLE DEL TECNICO: “ASSURDO CHE LA FIORENTINA SIA LAGGIU'”) deve fare per forza risultato”.