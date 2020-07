Conte: “Incredibile che la Fiorentina sia in basso. Giocano con noi, la motivazione viene da lì”

Ecco il passaggio in cui il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella videoconferenza pre-partita, si sofferma nello specifico sulla Fiorentina, prossima avversaria:

Incredibile che la Fiorentina si sia trovata in quella posizione di classifica. Ha una rosa di ottimi calciatori, sono una buonissima squadra e Iachini (CLICCA PER LEGGERE LE SUE PAROLE) come tecnico fa un buon lavoro. Saranno tranquilli, ma quando affronti l’Inter hai sempre motivazioni intrinseche che ti fanno dare il massimo. Saremo tranquilli anche noi e, per forza di cose, faremo delle valutazioni: abbiamo giocato tanto, alcuni calciatori hanno bisogno di riposare. Ci sarà qualche rotazione. Sensi? Per il finale di stagione, magari per la sfida con il Getafe, contiamo di averlo: ha ricominciato a correre, sta bene, ma ovviamente verranno prese le giuste precauzioni.