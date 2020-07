Iachini: “Servirà la partita perfetta. Dobbiamo ancora dare il massimo per rispetto verso i tifosi”

Violachannel.tv pubblica le parole di Giuseppe Iachini prima di Inter-Fiorentina, in programma domani:

“Siamo soddisfatti, il percorso di lavoro si sta sviluppando bene e i ragazzi sono cresciuti. Normale che dopo due mesi e mezzo di stop si avessero dei problemi. Abbiamo ripreso il nostro percorso, andiamo avanti e cerchiamo di dare continuità ai nostri numeri difensivi e di migliorare quelli offensivi in queste quattro partite, con attenzione e concentrazione.

Non è facile, le energie sono quelle che sono, da un giorno all’altro i giocatori sono stanchi, le partite si sommano e la temperatura è alta, anche se vale per tutti. Si faranno le scelte adeguate, poi con i cinque cambi incideremo sulla partita in corso d’opera. Servirà una partita perfetta, l’Inter è una grande squadra allenata da un grande allenatore, con notevoli individualità.

Obiettivi? Dobbiamo fare del nostro meglio, crescere in maniera costante e valutare tutti i ragazzi che sono con noi, per adesso ma anche per il futuro della Fiorentina. Bisogna sempre trovare stimoli, onorare l’impegno, rispettare l’attaccamento dei tifosi. Dobbiamo avere il piacere di affrontare tutte le partite al meglio, dal primo al novantacinquesimo minuto. Un abbraccio, infine, ad Alessio Tendi. Lui è un leone, ne uscirà presto e sarà tutto un ricordo.”

I CONVOCATI: ANCORA OUT DRAGOWSKI, A MILANO VANNO IN 24