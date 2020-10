Vitor Hugo vola in Turchia. Dopo il ritorno in patria dalla Fiorentina e l’esperienza al Palmeiras, il brasiliano ha accettato la proposta del Trabzonspor e ha raggiunto l’ex compagno Mirallas (LEGGI) in terra anatolica. Ecco il post:

“Oggi sono stato presentato ufficialmente dal Trabzonspor! Vorrei ringraziare il presidente per la fiducia, i dirigenti per l’accoglienza e i tifosi per l’affetto. Aspetto di poter ripagare tutto questo in campo, insieme ai miei compagni! ”