FOTO – Rossi e Gomez di nuovo insieme a Hoboken: “Mamma mia che coppia…”

Giuseppe Rossi e Mario Gomez insieme, dalla sfortunatissima Fiorentina di 10 anni fa al parco waterfront di Hoboken, New Jersey. Oggi Pepito ha da poco dato l'addio al calcio giocato, mentre Gomez è da tempo dirigente e attualmente lavora per il colosso Red Bull, occupando il ruolo di direttore tecnico di Lipsia in Germania, Bragantino in Brasile (l'ex squadra di Natan, neo acquisto del Napoli) e New York negli USA. E' qui che si trova Hoboken, dove Rossi ha scattato la foto per poi pubblicarla con tanto di cuori viola e didascalia: "Mamma mia che coppia…che bello incontrarti".