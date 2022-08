FOTO – Prima amara per Torreira al Galatasaray: la spunta il Giresunspor

Il Galatasaray, nonostante gli esordi di Mertens e Torreira da subentranti, non è riuscito a superare in casa il modesto Giresunspor ed è stato sconfitto per 0-1. Di seguito il post del centrocampista ex viola su Instagram: "Notte di sentimenti contrastanti: felice del debutto con il Galatasaray, ma non soddisfatto del risultato. Ora ci dobbiamo concentrare e lavorare con mentalità positiva per ottenere buoni risultati".