Dopo sei mesi si chiude l’avventura in Turchia di Kevin-Prince Boateng. Con un tweet il club di Istanbul ha salutato l’attaccante ghanese, che oggi ha salutato tecnico e compagni per far ritorno… alla Fiorentina. Il cartellino di Boateng è infatti di proprietà della Fiorentina, che nella prossima finestra di mercato troverà un’altra sistemazione per l’ex Milan

MAI PIU’ BRUNO… CERES. LE SCUSE DELLA NOTA MARCA DI BIRRA AL TERZINO DELLA ROMA