FOTO – Bolatti in visita al Viola Park, Burdisso fa “da Cicerone”

Dopo aver assistito (con esultanza) a Fiorentina-Club Brugge di ieri sera, Mario Bolatti ha approfittato della sua presenza in città per far visita al Viola Park, ormai diventato meta imperdibile per tutti gli addetti ai lavori e protagonisti del mondo del calcio. Nella foto postata dalla Fiorentina sui propri canali, l'ex centrocampista è in compagnia del connazionale Nicolas Burdisso che fa le veci del "cicerone".