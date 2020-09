Flachi: “Vlahovic? Dipende dal mercato. Kouamé è un esterno”

Il grande ex viola, Francesco Flachi, ha preso parola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Il futuro di Vlahovic dipende inevitabilmente dall’arrivo o meno di un attaccante dal mercato. Le qualità al serbo si intravedono, ma nel calcio serve qualcosa di più. Manca ancora il cinismo e il guizzo da grande centravanti. Lo preferisco a Cutrone, perchè per caratteristiche fisiche Dusan può nascondere i difetti di gioco affidandosi talvolta al lancio lungo. A livello di gioco facciamo davvero tanta fatica e un finalizzatore come Patrick non riesce a rendere al massimo. Kouame? deve partire da esterno, non è assolutamente una prima punta. Deve avere la gamba, l’uno contro uno. Poi ci possiamo adeguare, ma se ci vogliamo fare del bene dobbiamo mettere i giocatori nella posizione giusta per poterne esaltare la qualità