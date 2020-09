L’esperto: “Difficoltà di Piatek comprensibili. Thuram? E’ un predestinato, il Borussia non lo cede”

Carsten Fuss, opinionista di Dazn e noto esperto di calcio tedesco, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole riguardo a due degli obiettivi viola:

Piatek (SCHEDA) ha cambiato paese, campionato. Ogni giocatore ha bisogno di un paio di mesi per ambientarsi. Ha giocato 15 partite segnando 4 reti di cui 2 su rigore, quindi non sono numeri esaltanti. Questo però è comprensibile perchè è necessario trovare il giusto feeling con il campionato e i nuovi compagni. Ci sono tante motivazioni per i quali questi primi sei mesi non sono stati indimenticabili. Per il momento vista la cessione di Ibisevic, compagno di attacco di Krzysztof, l’Hertha non ha alternative e quindi la sua cessione è molto difficile. La società è infatti molto contrariata perchè non potrà giocare venerdì nella coppa di Germania a causa della sua esperienza in nazionale. Thuram? (SCHEDA) Il Borussia non lo cede, sono sicuro. E’ un predestinato, alla sua prima stagione in assoluto in Bundesliga ha sconvolto tutti con prestazioni incredibili.