Flachi su Kouamè: “Non gli chiedo di stravolgere la partita, ma…”

Il commento dell'ex attaccante viola

"Bisogna anche valutare determinate situazioni, fa parte del gioco. Entrambe hanno cercato di difendersi per prendere un punto, anche per una squadra come il Cagliari può essere sufficiente. Speravo di vedere qualcosa da chi ha giocato meno. Mi aspettavo qualcosa in più da Kouamè. In questo momento l'ivoriano sta facendo fatica. Non gli chiedo di stravolgere la partita, ma di far vedere qualcosa di più sì. E' stato un giocatore che è costato tanto, anche questo pesa sulla valutazione. L'allenatore deve cercare di metterlo in una posizione in cui poterlo esaltare. Ancora non si sa in che ruolo possa esprimersi al meglio. Ci punteresti per il futuro? Non lo so... Dipende dall'allenatore che arriva. E' un giocatore che a spalle girate fa molta fatica, da esterno può fare meglio. Bisogna, però, che anche che il giocatore riesca a bruciare le tappe velocemente. Sconfitta del Torino? In una situazione del genere si capisce come la squadra sia fragile. Ci sta di perdere con il Milan, ma non in questa maniera. Il Torino deve cambiare dal primo all'ultimo, non hanno più motivazione"