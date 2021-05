Tiribocchi: “Kouamè? Non basta una buona stagione per giocare nella Fiorentina”

Tiribocchi sorpreso da Vlahovic: "Cresciuto più di quanto ci si potesse aspettare". E su Kouamè...

Il commentatore di Dazn ed ex calciatore dell'Atalanta Simone Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Tra Cagliari e Fiorentina ho visto molta paura, i viola il grosso l'hanno fatto con la Lazio ma i sardi magari volevano qualcosa in più. Vedere in tv una partita del genere non è piacevole per i tifosi senza neanche un tiro in porta, ma per entrambe era importante badare al sodo più che allo spettacolo. Commisso è una persona alla mano, si mette in gioco e vorrebbe dire più di quanto non dica. La gag con Vlahovic è stata divertente, sono convinto che la Fiorentina con lui crescerà molto. Normale che Dusan sia migliorato, anche se certe cose non ci si potevano aspettare, gli mancava giocare con la squadra e adesso lo fa in maniera impressionante. Come organico la Fiorentina meritava qualcosa in più, poi quando le stagioni partono in un certo modo è difficile indirizzarle. Kouamè? Non basta fare bene una stagione in Serie A per giocare a Firenze, probabilmente è stato frenato anche dagli infortuni".