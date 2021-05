Flachi: “Drago e Vlahovic artefici della salvezza. Il nove ora è completo”

Flachi è sicuro: "Vlahovic ha bruciato le tappe, adesso è un attaccante completo, sa fare tutto"

"Vlahovic e Dragowski sono stati i due principali artefici della salvezza della Fiorentina. Sono stati determinanti ed è obbligatorio partire da loro due. Sono le colonne su cui ricostruire: un portiere ed un attaccante. Questa situazione deve insegnare alla dirigenza a non commettere gli stessi errori, per costruire qualcosa di molto più ambizioso. Vlahovic? Adesso mi auguro che ci sia un patto per continuare insieme con la società che promette un futuro ambizioso. Ha vissuto un inizio non facile perché acerbo, ma bisogna avere la pazienza che non sempre c'è. Ha fatto fatica perché gli mancava la fiducia, una volta trovata continuità ha bruciato le tappe. A Verona, nella partita con l'Hellas, ho visto un attaccante completo, un giocatore vero".