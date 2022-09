Flachi: “Cabral meglio nel 4-3-3. Jovic? Non è una prima punta”

"Non giocare con continuità non consente agli attaccanti di sentire fiducia, e di conseguenza ci sono più errori sotto porta. Certi giocatori sono adatti al turnover, altri invece possono fare fatica. È giusto che ci sia concorrenza, però secondo me bisogna alla fine stabilire delle gerarchie. Ok i tanti impegni, ma Vlahovic quanto avrebbe riposato ad esempio? Poi c'è da considerare che sono ragazzi di ventiquattro anni. Jovic? I gol sbagliati non sono determinati dalla condizione fisica. Non è una prima punta secondo me. Se uno va a giocare al Real Madrid non è un caso comunque. Secondo me la Fiorentina fa fatica anche nella fase di costruzione. Gonzalez e Ikone sono costati moltissimo ed ora i titolari sembrano Sottil e Kouame. Nel 4-3-3 è meglio Cabral secondo me di Jovic, ma anche lui fa fatica giocando sempre di spalle. A me tante volte la Fiorentina mi sembra una squadra troppo schematizzata"