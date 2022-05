Fiorentina senti Di Chiara: “Troppi match ball sprecati. Contro la Juventus”

L’ex giocatore viola Alberto Di Chiara punta il dito contro la Fiorentina per le troppe occasioni sprecate di aggancio all’Europa in un campionato definito “mediocre”

“Gli esterni della Fiorentina? Il punto principale è che hanno dovuto spesso sopperire ai gol mancanti del centravanti. Stessa cosa dovrebbero fare i centrocampisti. Italiano è stato bravo a risistemare la squadra dopo l’addio di Vlahovic, ma il problema del gol è rimasto, nonostante Torreira qualche gol l’abbia fatto. Terzini? Il loro compito è arrivare sul fondo e crossare, a tutti i laterali viola però manca qualcosa. Biraghi ha il piede ma non la velocità, per Odriozola invece il discorso è l’opposto. Ora c’è da pensare all’ultima di campionato, poi si faranno i discorsi sul mercato coinvolgendo Italiano, che penso proprio sarà il tecnico della Fiorentina anche il prossimo anno. Sfida alla Juventus? La prima cosa che mi preme dire è che i viola potevano approfittare di un campionato che quest’anno è stato mediocre con tante big che hanno steccato. I match-ball per l’Europa non sono mancati, ma in quelle occasioni ci sono state letture sbagliate e ci si è ritrovati alla gara contro i bianconeri con l’acqua alla gola”.