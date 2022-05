Fiorentina-Juventus: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Juve, l’analisi quote di OddsChecker: il Franchi porta bene ai Viola. Quanti pareggi nei precedenti.

Redazione VN

Ultima giornata di Serie A, è tempo di verdetti. Al Franchi si sfidano la Fiorentina e la Juventus, già certa della qualificazione in Champions: fischio d’inizio sabato alle 20.45. La squadra di Italiano vive un momento complicato e ha rimediato una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Sono tre le squadre che si contendono i due posti disponibili tra Europa e Conference League: la Roma ha una lunghezza di vantaggio sui Viola, Nico Gonzalez e compagni hanno gli stessi punti dell’Atalanta.

ULTIMI RISULTATI – La classifica parla chiaro: la Fiorentina è settima in classifica con 59 punti, come la Dea ottava. Davanti c’è la Roma con 60. I Viola hanno bisogno di un successo contro i bianconeri per essere sicuri di un posto tra Europa e Conference League. Dovessero chiudere la stagione davanti all’Atalanta, tornerebbero a giocare una competizione europea per la prima volta dal 2016/17. Il pesante k.o. per 4-1 contro la Sampdoria pesa. Come analizzato da OddsChecker, gli uomini di Italiano hanno perso quattro delle ultime cinque partite di A (1V), tante quante nelle precedenti 20 in campionato (11V, 5N). La Juve ha invece pareggiato 2-2 con la Lazio lo scorso weekend e prima aveva perso col Genoa. La vittoria più recente della squadra di Allegri è arrivata il 1 maggio contro il Venezia.

I PRECEDENTI – Sono 187 i confronti tra Fiorentina e Juventus. Il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei bianconeri con 89 successi contro i 40 degli avversari, 58 i pareggi. C’è un dato curioso riguardante il segno X. Come riporta Oddschecker, le squadre hanno pareggiato 52 delle 165 sfide di Serie A: i bianconeri hanno ottenuto più pari solo contro il Milan (56). Attenzione: i Viola hanno vinto solo due delle recenti 16 sfide di campionato contro la Juve: il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2017 (3N, 11P). In più, per ben otto gare non hanno realizzato goal.

LE STATISTICHE - Il Franchi porta bene ai padroni di casa. La squadra di Italiano ha guadagnato 38 punti davanti al suo pubblico in questo campionato, in caso di successo i Viola salirebbero a quota 41 punti, dietro solo all’Inter in gare interne nel campionato in corso (42 in 18 partite). Cabral e compagni potrebbero inoltre superare i 40 punti in casa in una stagione di A per la prima volta dal 2012/13 (43 in quel caso). Nonostante la qualificazione in Champions, la stagione della Juve è stata tutt’altro che esaltante: i bianconeri chiuderanno il campionato con al massimo 73 punti (in caso di vittoria): peggior risultato in A dal 2010/11 (58, con Delneri in panchina).

LE QUOTE – Secondo i bookmaker è la Fiorentina a essere favorita per la vittoria finale con il 50% di possibilità, il successo della Juve vale il 26% mentre il pareggio si attesta sul 24%. Gli analisti si aspettano una partita con almeno tre reti segnate: l’Over 2.5 è valutato col 60% di probabilità, la giocata inversa è ferma sul 40%. Ci sono più chance che a segnare siano entrambe le squadre: il segno Gol vale il 62%, il No Gol il 38%.