Filipe Luis ricorda l’inverno 2015: “Momo, perché vai a Firenze?”. La risposta di Salah…

Il rilancio a Firenze, poi la parentesi a Roma, prima di spiccare definitivamente il volo ad Anfield Road. L’ascesa di Mohamed Salah ha un punto di svolta ben preciso: 2 febbraio 2015, giorno in cui arrivò l’ufficialità del suo passaggio alla Fiorentina. Il difensore brasiliano Filipe Luis, oggi al Flamengo assieme agli ex viola Gerson e Pedro ma compagno di squadra dell’attaccante egiziano al Chelsea nella prima parte della stagione 2015/2016, ha ripercorso i giorni precedenti al trasferimento: “Il potenziale di Salah? Già a quei tempi – si legge sul Guardian – mi faceva soffrire in allenamento, era come Messi. Quando è andato alla Fiorentina gli dissi: ‘Perché vai, Momo? Questo è il Chelsea’. E lui mi rispose semplicemente: ‘Ho bisogno di giocare’. A quel punto pensai che Salah fosse bravo; non si trasferì per soldi o per vincere di più, voleva solo dimostrare il suo valore”.