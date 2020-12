FIGC, tanti ex viola al prossimo corso da allenatore UEFA

Tramite i propri canali ufficiali, la FIGC ha emesso un comunicato con la lista dei nomi dei partecipanti al prossimo corso da allenatore UEFA A. Le lezioni si terranno come sempre a Coverciano e vedranno riunirsi tanti ex compagni dal passato prestigioso. Gli ex viola saranno ben sei; Matri, Pizarro, Montolivo, Pazzini, Balzaretti e Vieri. Presente anche Daniele De Rossi, accostato nel recente passato proprio alla Fiorentina.

L’elenco completo:

Ignazio Abate; Federico Balzaretti; Andrea Costa; Gianluca Curci; Alessandro Del Piero; Daniele De Rossi; Daniele Gastaldello; Massimo Maccarone; Alessandro Matri; Riccardo Montolivo; Giampaolo Pazzini; David Pizarro; Christian Vieri.

