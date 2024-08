FIGC, due ex Fiorentina entrano nell’Italia: chi sono e cosa faranno

Nuova esperienza per due ex viola: pronto per loro un nuovo ruolo nel Club Italia. Ecco di chi si tratta

Nuove esperienze alle porte per due ex giocatori della Fiorentina. Si tratta di Manuel Pasqual e Cristiano Lupatelli, come reso noto in queste ore dalla FIGC. L'ex terzino viola, fino alla scorsa stagione voce tecnica a DAZN, è entrato a far parte dell'Italia, andando a ricoprire il ruolo di assistente allenatore di Daniele Franceschini nell'Under 18. Poi, un nuovo ruolo in azzurro anche per Lupatelli, che diventerà preparatore dei portieri nella Nazionale Under 16.