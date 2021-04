Felipe ricorda i tempi in Viola: “Non fui aiutato al meglio. Ma che calore i tifosi!”

Felipe Dal Bello, difensore ex Viola oggi alla Manzanese, ha parlato a TMW Radio. Il giocatore ha discusso anche della sua breve esperienza alla Fiorentina:

La mia esperienza a Firenze? Non è andata come mi aspettavo. Sono arrivato dopo dieci anni di Udinese e non sono stato aiutato al meglio. Sono stato schierato solo due volte nel mio ruolo poi ho sempre fatto il terzino sinistro. Con mister Prandelli giocavo poi hanno deciso che dovessi andare via. Sono passato dalla tranquillità di Udine ad una squadra più forte ed ho capito cosa significhi. Un aneddoto? Appena arrivai giocai un’amichevole allo stadio e rientrava Adrian Mutu. C’erano cinquemila persone, sentivo il boato. A Udine non ci si allenava mai allo stadio, tanto ci sarebbero state solo un centinaio di persone.