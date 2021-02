Ex viola, nuova avventura per Felipe, ripartirà dalla Serie D

Felipe dal Bello giocherà in Serie D, e lo farà nella Manzanese. Il club di Manzano, in provincia di Udine, ha annunciato sul proprio sito l’arrivo dell’ex giocatore tra le altre della Fiorentina. “Questo è un momento storico per il club, è un grande campione e siamo felici di accoglierlo” ha commentato con emozione il presidente Fabbro aggiungendo anche che “ Un giocatore del suo livello credo possa rappresentare un motivo di assoluto prestigio non solo per la nostra società ma anche per tutto il campionato”. Queste invece le parole del giocatore, che spiega così il cambio repentino di categoria (ultima stagione anno scorso in Serie A con la Spal): “Quello che cerco è anche una qualità di vita migliore, ho la possibilità di giocare a calcio rappresentando una città friulana, la terra che mi ha adottato, posso fare esperienza e “vivere” la mia famiglia”

