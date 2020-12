Faccenda: “Difesa a cinque per uscire da questa situazione. Milenkovic? Errore perdonabile”

L’ex viola, Mario Faccenda, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Milenkovic è il centrale che sta dando più tranquillità e sicurezza. Ha sbagliato la posizione e questo è stato pagato a carissimo prezzo. Il serbo sta facendo un ottimo campionato, un errore è anche perdonabile. Serve anche un pochino di fortuna, perchè ogni volta che i viola sbagliano, vengono puniti Modulo? Se vediamo la parte finale del campionato, i risultati sono arrivati con questo tipo di difesa. Prandelli ha visto che cambiando non è arrivata la svolta. Forse è meglio giocare a 5 dietro senza subire gol per uscire da questa situazione complicata. Mercato? Serve qualche ritocco, un difensore, un centrocampista, ma soprattutto un attaccante. Serve un uomo area, che faccia gol. Per uscire da questa classifica abbiamo bisogno di un giocatore in grado di segnare una quindicina di gol, che i viola non hanno in questo momento. Caicedo? E’ difficile che te lo lascino, ma io lo prenderei volentierei. Ogni volta che gioca fa gol, sa giocare anche con i compagni. Martinez Quarta? Non dobbiamo fare l’errore fatto con altri. Gli facciamo giocare mezza partita e poi lo mettiamo da parte. Se la Fiorentina ha fatto questo investimento significa che il ragazzo ha dei valori