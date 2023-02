Ex viola: vittoria di misura per Carlos Sanchez con il San Lorenzo

L'ex viola Carlos Sanchez sembra aver trovato una nuova giovinezza al San Lorenzo, squadra con la quale è sceso in campo questa sera per la terza gara di Primera Division argentina. Avversario di turno il Godoy Cruz, squadra superata di misura dai padroni di casa 1-0 grazie alla rete su rigore di Bareiro. 90 minuti in campo per l'ex FiorentinaCarlos Sanchez, che è riuscito a presidiare al meglio il centro della difesa dei padroni di casa.