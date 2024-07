Ex viola – Vi ricordate Lo Faso? Dalla Fiorentina alla Serie D in 7 anni

La carriera di Simone Lo Faso non è andata esattamente come la gente poteva aspettarsi nel 2017, quando la Fiorentina lo prelevò in rampa di lancio dal Palermo. Il prestito alla fine non si trasformò in riscatto e il giovane calciatore siciliano fece ritorno alla casa madre. Dopo tanti problemi fisici e un lungo giro di squadre, senza mai trovare continuità, nella giornata di oggi si è accasato all'Akragas in Serie D siciliana. Il club siculo lo ha annunciato con video sui propri profili social: