Cavasin riparte dalla Prima Categoria: “Ma ero stato vicino a volare in Congo”

Alberto Cavasin, ex allenatore tra le altre della Fiorentina, ripartirà a giocare dalla Prima Categoria sarda all'età di 65 anni

Nuova avventura decisamente atipica per Alberto Cavasin. A raccontarla è lo stesso ex tecnico viola, intervistato da tuttomercatoweb: "Riparto dal Bari Sardo, squadra di Prima Categoria della Sardegna. E' stato Raffaele Campolo, direttore sportivo e persona a me vicina, a convincermi. A me inizialmente non interessava, anche perché ero sintonizzato su altre lunghezze d'onda".