Ex viola, Vergine nuovo responsabile delle giovanili della Roma

La Roma riparte, per le sue giovanili, da una vecchia conoscenza viola: l'annuncio

“Sono orgoglioso di poter lavorare in un Club con una tradizione importante nella storia del calcio giovanile italiano, che crede così profondamente nella crescita dei suoi ragazzi”, il commento di Vincenzo Vergine, ex dirigente delle giovanili viola, dopo l'approdo alla Roma ufficializzato oggi. “La volontà di eccellere e la serietà della proprietà e del management, che ringrazio per l’opportunità che mi hanno dato, rendono questa sfida ancora più entusiasmante”.