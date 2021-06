Idea Jovetic per Sarri: svincolato, la Lazio ci pensa

Sarri alla Lazio potrebbe accogliere l'ex viola Jovetic, al momento svincolato dopo l'esperienza al Monaco

In attesa dell'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, la Lazio cerca esterni offensivi per il 4-3-3: alla società capitolina è stato offerto anche Stevan Jovetic. Il montenegrino ex viola, attualmente svincolato dopo l'avventura al Monaco, è un'idea sul tavolo di Tare e Lotito. Lo rivela TMW.