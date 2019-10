Ex viola, un club di Serie B pensa allo svincolato Pasqual

C’è il Venezia sulle tracce di Manuel Pasqual (LEGGI L’INTERVISTA). Secondo Tuttosport, il club veneto starebbe pensando all’ex capitano della Fiorentina per la fascia sinistra. L’infortunio di Felicioli spingerà il club ad ingaggiare un nuovo esterno mancino, si fa anche il nome di Molinaro. Per il momento il ds Lupo attende, soprattutto per capire se la condizione degli svincolati potrebbe essere buona in tempi rapidi.