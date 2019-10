Pasqual: “Chiesa e Ribery una bella coppia, si compensano. Vlahovic come Toni? Solo di fisico”

Manuel Pasqual, grande capitano della prima Fiorentina di Montella, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport, per commentare il momento della squadra viola. Inizialmente ha parlato dei vantaggi del modulo del tecnico campano, il 3-5-2 che “non da punti di riferimento agli avversari, inoltre permette di allargare la squadra avversaria, usando gli esterni“. Ricorda poi il centrocampo a cinque che veniva schierato nella sua Fiorentina: “Oltre a me c’erano Aquilani, Borja e Pizarro, più Cuadrado a destra, era facile far giocare Jovetic e Ljajic.” Ha commentato poi la coppia d’attacco formata da Chiesa e Ribery: “Si compensano bene, anche se Chiesa deve finalizzare di più“. In chiusura gli è stato chiesto se trovasse somiglianze tra Toni e Vlahovic: “Sono simili di struttura, ma credo che siano calciatori diversi”.