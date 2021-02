Ex viola, ufficiale: nuova avventura milionaria per la meteora Marko Marin

Nuova avventura professionale per la meteora viola Marko Marin. Il fantasista tedesco, transitato a Firenze durante la prima parte della stagione 2014/2015 (solamente quattro le presenze collezionate, tutte in Europa League), è un nuovo giocatore dell’Al-Raed, squadra saudita. A 31 anni Marin si trasferisce in prestito dall’Al-Ahli.