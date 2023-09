riecco in Europa, ed in particolar modo in Francia, il centrocampista argentino, ex Fiorentina, Tino Costa

La notizia ha quasi dell'incredibile: sembrava destinato a non tornare più, invece dopo oltre 5 anni riecco in Europa, ed in particolar modo in Francia, il centrocampista argentino, ex Fiorentina, TinoCosta. Il giocatore, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, torna al Pau, piccolo club di seconda divisione francese in cui aveva già militato dal 2005 al 2007.